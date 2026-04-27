Villers-Cotterêts

La grande veillée des contes nocturne exceptionnelle à la Cité !

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

À la nuit tombée, la Cité bruisse d’histoires du monde entier. Les moindres recoins du château sont habités par les conteurs et conteuses prêts à délivrer leurs histoires à la lumière de lanternes pendant toute une soirée.

À la nuit tombée, la Cité bruisse d’histoires du monde entier. Dans la chapelle, dans la librairie, dans les salles d’exposition… les moindres recoins du château sont habités par les conteurs et conteuses.

Prêts à délivrer leurs histoires à la lumière de lanternes pendant toute une soirée, ils accueillent le public qui navigue par petits groupes et vagabonde, d’histoires en histoires, de récits en récits, élaborant son parcours au gré de ses envies.

Vous en avez assez qu’on vous raconte des histoires?? Déambulez de nuit et à votre rythme dans le parcours permanent jusqu’à 23h. Vous pourrez y croiser nos médiateurs à partir de 18h30.

Avec le COSA (Conteurs Oise Somme Aisne)

Départ depuis la cour du Jeu de Paume à 20h, 21h et 22h

Durée 1h

À partir de 6 ans .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

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English :

As night falls, the Cité rustles with stories from around the world. Every nook and cranny of the château is inhabited by storytellers ready to deliver their tales by lantern light for an entire evening.

L’événement La grande veillée des contes nocturne exceptionnelle à la Cité ! Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Aisne Tourisme