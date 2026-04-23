Villers-Cotterêts

Répétition ouverte Créoles, fable lyrique

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

En résidence musicale à la Cité, l’artiste lyrique Timothée Varon et son équipe livrent au public leur travail en cours.

Artiste lyrique d’origine réunionnaise, Timothée Varon et son équipe démarrent à la Cité les répétitions d’un spectacle sur les liens et les fractures entre les musiques traditionnelles créoles et les musiques dites savantes.

Écrit à plusieurs voix, l’opéra réunit l’écrivain et poète haïtien Jean d’Amérique, le compositeur de la Nouvelle-Orléans Ryan Harrison, la metteuse en scène guadeloupéenne Béatrice Bienville et la rappeuse Casey, tous issus de territoires marqués par l’histoire de l’esclavage, ainsi que huit instrumentistes. Le spectacle propose un nouvel imaginaire puisant dans la question des origines et dans les mémoires individuelles et collectives, au travers de la parole en musique.

L’équipe propose au public de la Cité de découvrir le travail en cours lors d’une répétition ouverte.

Avec

Casey, rappeuse et comédienne

Jean d’Amérique, auteur

Ryan Harrison, compositeur

Cécile Turby, pianiste

Béatrice Bienville, metteuse en scène

Timothée Varon, directeur artistique et baryton .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

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English :

During his musical residency at La Cité, lyric artist Timothée Varon and his team share their work-in-progress with the public.

L’événement Répétition ouverte Créoles, fable lyrique Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Aisne Tourisme