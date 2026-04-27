Les Bibliothèques imaginaires Épisode 3 La Bibliothèque imaginaire des porteurs d’histoires Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts

Les Bibliothèques imaginaires Épisode 3 La Bibliothèque imaginaire des porteurs d’histoires

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Les bibliothèques sont des lieux magiques… Elles peuvent nous emmener loin, comme dans un rêve éveillé. Avec sa série littéraire en trois épisodes, la Cité invite à pousser la porte des bibliothèques imaginaires. Pour ce troisième épisode, rendez-vous avec Marie NDiaye, Laure Wolf et Bocar Niang.

Les bibliothèques sont des lieux magiques curieux, secrets, inquiétants, austères, joyeux… Elles peuvent nous emmener loin, très loin dans les contrées imaginaires, comme dans un rêve éveillé. Avec sa série littéraire en trois épisodes, faite de rencontres et de lectures, la Cité invite à pousser la porte des bibliothèques imaginaires.

Pour ce troisième épisode, rendez-vous avec Marie NDiaye, Laure Wolf et Bocar Niang.

L’heure est venue pour le troisième épisode des Bibliothèques imaginaires de s’entourer de conteurs et conteuses. De tous horizons ceux qui choisissent dans leur bibliothèque imaginaire de quoi séduire, de quoi se défendre, de quoi transmettre.

Un passage de l’écrit à l’oral que joueront la comédienne Laure Wolf qui remonte le temps jusqu’à Barbey d’Aurevilly et ses conteurs diaboliques l’artiste et penseur Bocar Niang avec son héritage des griots du Sénégal et l’autrice Marie NDiaye, dont les personnages se battent avec des mots et des histoires comme armes et se nourrissent de tant de contes et de tant de mythes.

Une grande veillée collective nous emmène ensuite faire le tour du monde des contes…

Pour poursuivre la journée La Cité des contes, assistez à la Grande veillée des contes avec les conteurs et conteuses disséminées partout dans la Cité, qui vous attendent à partir de 20h ! .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

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English :

Libraries are magical places… They can take us far away, as if in a daydream. With its three-part literary series, the Cité invites you to push open the door of imaginary libraries. For this third episode, we invite you to meet Marie NDiaye, Laure Wolf and Bocar Niang.

L’événement Les Bibliothèques imaginaires Épisode 3 La Bibliothèque imaginaire des porteurs d’histoires Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Aisne Tourisme