Don du sang au coeur de notre patrimoine Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts

Don du sang au coeur de notre patrimoine

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-22 17:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Après une première édition en 2024, l’Établissement français du sang (EFS) s’associe de nouveau avec la Cité internationale de la langue française et l’Association des donneurs de sang bénévoles de Villers-Cotterêts pour organiser, le 22 mai prochain, une nouvelle collecte exceptionnelle au cœur de ce monument historique d’art et de culture.

Cette année, un défi ambitieux a été lancé dépasser les 150 dons afin d’inscrire cet événement comme un véritable symbole d’engagement et de générosité au cœur de notre patrimoine. Les donneurs sont ainsi appelés à rejoindre ce défi collectif tout en découvrant ou redécouvrant un lieu emblématique de l’Aisne.

Cette initiative résulte d’un partenariat entre l’EFS et le Centre des monuments nationaux, fusionnant culture et santé publique. Son objectif est de transformer cet acte de solidarité en une expérience culturelle et citoyenne, en l’ancrant dans des lieux patrimoniaux de référence et en mobilisant les forces vives du territoire.

Après une première édition en 2024, l’Établissement français du sang (EFS) s’associe de nouveau avec la Cité internationale de la langue française et l’Association des donneurs de sang bénévoles de Villers-Cotterêts pour organiser, le 22 mai prochain, une nouvelle collecte exceptionnelle au cœur de ce monument historique d’art et de culture.

Cette année, un défi ambitieux a été lancé dépasser les 150 dons afin d’inscrire cet événement comme un véritable symbole d’engagement et de générosité au cœur de notre patrimoine. Les donneurs sont ainsi appelés à rejoindre ce défi collectif tout en découvrant ou redécouvrant un lieu emblématique de l’Aisne.

Cette initiative résulte d’un partenariat entre l’EFS et le Centre des monuments nationaux, fusionnant culture et santé publique. Son objectif est de transformer cet acte de solidarité en une expérience culturelle et citoyenne, en l’ancrant dans des lieux patrimoniaux de référence et en mobilisant les forces vives du territoire. .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

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English :

After the first event in 2024, the Établissement français du sang (EFS) is once again joining forces with the Cité internationale de la langue française and the Association des donneurs de sang bénévoles de Villers-Cotterêts to organize another exceptional blood drive in the heart of this historic monument of art and culture on May 22.

This year, an ambitious challenge has been set: to exceed 150 donations, making this event a true symbol of commitment and generosity in the heart of our heritage. Donors are invited to join in this collective challenge, while discovering or rediscovering an emblematic Aisne landmark.

This initiative is the result of a partnership between the EFS and the Centre des Monuments Nationaux, combining culture and public health. Its aim is to transform this act of solidarity into a cultural and civic experience, by anchoring it in landmark heritage sites and mobilizing the region?s dynamic forces.

L’événement Don du sang au coeur de notre patrimoine Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Soissonnais-Valois