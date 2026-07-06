Informations pratiques

Villers-Cotterêts

Eloquentia assistez à un concours d’éloquence d’exception à la Cité !

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-08-29

La Cité internationale de la langue française a le plaisir d’accueillir Eloquentia, pour la demi-finale de son concours international de prise de parole en francophone. Rendez-vous le samedi 29 août dans l’auditorium de la Cité pour vivre ce moment haut et fort !

La Cité internationale de la langue française a le plaisir d’accueillir Eloquentia, pour la demi-finale de son concours international de prise de parole en francophone. Rendez-vous le samedi 29 août dans l’auditorium de la Cité pour vivre ce moment haut et fort !

Les 10 demi-finalistes de l’édition 2026 du concours international s’affronteront pour accéder à la grande finale du concours. Seuls 4 d’entre eux auront la chance d’y accéder. Les 10 orateurs et oratrices auront chacun entre 5 et 7 minutes pour vous faire rire, pleurer et vous convaincre. Un jury composé de personnalités publiques aura la lourde tâche de départager ces gladiateurs des mots.

Venez assister à la demi-finale du plus grand concours de prise de parole en public de la francophonie, et vibrez face à une jeunesse qui s’exprime ! .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

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English :

The Cit%E9 internationale de la langue fran%E7aise is pleased to welcome Eloquentia for the semifinals of its international French-language public speaking competition. Join us on Saturday, August 29, in the Cit%E9 auditorium to experience this exciting event!

L’événement Eloquentia assistez à un concours d’éloquence d’exception à la Cité ! Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-07-06 par Agence Aisne Tourisme