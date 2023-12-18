Champignons en Retz

Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 13:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

L’association A.FO.RETZ et la Société Mycologique de Château-Thierry vous proposent un après-midi à la découverte des champignons de la forêt de Retz.

Balade, récolte puis détermination sur place.

Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30 ou à 14h au carrefour de la Croix Baquet.

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 71 42 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The A.FO.RETZ association and the Mycological Society of Château-Thierry invite you to spend an afternoon discovering the mushrooms of the Retz forest.

Stroll, harvesting and determination on the spot.

Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1.30pm or 2pm departure from the Croix Baquet crossroads.

L’événement Champignons en Retz Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2023-12-18 par OT du Soissonnais-Valois