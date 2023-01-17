Finies les vacances ! Villers-Cotterêts

Finies les vacances !

Début : 2026-08-30 13:30:00

fin : 2026-08-30

2026-08-30

Quelques kilomètres en forêt de Retz avec l’association AFORETZ.

Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30.

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

English :

A few kilometers in the Retz forest with the AFORETZ association.

Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1.30pm departure.

