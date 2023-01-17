Finies les vacances ! Villers-Cotterêts
Finies les vacances ! Villers-Cotterêts dimanche 30 août 2026.
Finies les vacances !
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 13:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Quelques kilomètres en forêt de Retz avec l’association AFORETZ.
Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30.
Quelques kilomètres en forêt de Retz avec l’association AFORETZ.
Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30. .
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 59 15 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A few kilometers in the Retz forest with the AFORETZ association.
Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1.30pm departure.
L’événement Finies les vacances ! Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2023-01-17 par OT du Soissonnais-Valois