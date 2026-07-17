Journées francophones de la recherche en histoire de la photographie, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

Journées francophones de la recherche en histoire de la photographie 18 et 19 novembre Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts Aisne

180 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T10:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T10:00:00+01:00 – 2026-11-19T17:00:00+01:00

Tous les deux ans, l’Institut pour la photographie organise les Journées francophones de la recherche en histoire de la photographie, deux jours d’échanges et de rencontres pour les chercheurs et chercheuses du monde francophone, autour de thématiques liées à la recherche en histoire de la photographie.

La 4e édition de ces Journées, qui se tiendront les 18 et 19 novembre 2026 à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, a pour thème Le champ élargi de la photographie. Pour une pluralité des objets, des approches et des pratiques.

Labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture, ce colloque sera l’occasion de faire un point historiographique en intégrant des problématiques telles que l’intérêt pour la matérialité des images, la proximité de l’« archéologie des médias », un élargissement géographique porteur d’une réflexion critique sur l’histoire coloniale, l’apparition de points de vue situés, féministes, décoloniaux et queer.

Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts Cité internationale de la langue française Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.institut-photo.com/event/appel-a-communications/ »}] https://www.institut-photo.com/event/appel-a-communications/

Tous les deux ans, l’Institut pour la photographie organise les Journées francophones de la recherche en histoire de la photographie, deux jours d’échanges et de rencontres pour les chercheurs …

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