VISITES FLASH | Journées européennes du patrimoine 2026, Musée Alexandre Dumas, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

VISITES FLASH | Journées européennes du patrimoine 2026 19 et 20 septembre Musée Alexandre Dumas Aisne

Réservation fortement conseillée / Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le musée Alexandre Dumas vous propose une sélection de visites flash pour s’attarder quelques instants sur un sujet :

– De 14h15 à 14h30 : la statue du général Dumas ;

– De 14h45 à 15h : Dumas père responsable de fouilles à Pompéi ;

– De 15h15 à 15h30 : la restauration du buste d’Henriette Dumas ;

– De 15h45 à 16h : la photographie de Dumas père par Gustave Le Gray.

Dates : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Horaire : voir ci-dessus

Tarif : gratuit

Lieu : musée Alexandre Dumas

Public : tous publics, à partir de 12 ans

Réservation fortement conseillée au 03 23 96 23 30 ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 03 23 96 23 30 https://webmuseo.com/ws/musee-dumas [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 96 23 30 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] [{« link »: « mailto:musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] 24, Rue Demoustier, 02600, Villers-Cotterêts

Le musée Alexandre Dumas vous propose une sélection de visites flash pour s’attarder quelques instants sur un sujet !

© Musée Alexandre Dumas / Ville de Villers-Cotterêts