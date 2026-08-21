ATELIER DÉCOUVERTE | Initiation aux métiers du patrimoine, Musée Alexandre Dumas, Villers-Cotterêts
samedi 19 septembre 2026 · Musée Alexandre Dumas · Villers-Cotterêts
Informations pratiques
ATELIER DÉCOUVERTE | Initiation aux métiers du patrimoine Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Alexandre Dumas Aisne
Sans réservation / Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
La préservation du patrimoine passe avant tout par la préservation d’une multitude de savoir-faire.
Profitez de l’après-midi pour découvrir certains métiers essentiels pourtant largement méconnus.
Plusieurs intervenants passionnés vous accueilleront :
– Nina de Angelis, conservatrice-restauratrice du patrimoine, vous proposera des démonstrations autour de la restauration de livres anciens ;
– Les bénévoles de l’association L’Outil en Main proposeront des ateliers de poterie, d’ébénisterie et de tournage sur métal, d’une durée de 15 à 30 minutes chacun, pour les jeunes de 9 à 16 ans.
Petits et grands sont les bienvenus !
Date : samedi 19 septembre 2026
Horaire : en continu de 14h à 17h dans la cour du musée
Tarif : gratuit
Lieu : musée Alexandre Dumas
Public : tous publics, à partir de 9 ans
Sans réservation, renseignements au 03 23 96 23 30 ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr
Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 03 23 96 23 30 https://webmuseo.com/ws/musee-dumas [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 96 23 30 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] [{« link »: « mailto:musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] 24, Rue Demoustier, 02600, Villers-Cotterêts
Profitez de l’après-midi pour découvrir certains métiers essentiels du patrimoine, pourtant largement méconnus !
© Pexels
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