VISITE GUIDÉE GRATUITE | Dumas : un nom, trois destins, Musée Alexandre Dumas, Villers-Cotterêts
samedi 19 septembre 2026 · Musée Alexandre Dumas · Villers-Cotterêts
Informations pratiques
VISITE GUIDÉE GRATUITE | Dumas : un nom, trois destins Samedi 19 septembre, 10h30 Musée Alexandre Dumas Aisne
Sur réservation / Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la visite guidée Dumas : un nom, trois destins est exceptionnellement gratuite !
Connaissez-vous l’incroyable histoire de la famille Dumas ? La médiatrice du musée vous emmène à la découverte de ses personnages emblématiques lors d’une visite mêlant anecdotes et présentation des collections.
Thomas Alexandre Davy de la Pailleterie (1762-1806), Alexandre Dumas père (1802-1870) et Alexandre Dumas fils (1824-1895) n’auront (presque) plus de secrets pour vous !
« Pendant plus d’un siècle, le nom d’Alexandre Dumas a retenti glorieusement, porté par trois hommes qui ont incarné l’un le Courage, l’autre l’Imagination, le dernier la Pensée. » — Ernest d’Hauterive, Un soldat de la Révolution : le général Alexandre Dumas
Date : samedi 19 septembre 2026
Horaire : à 10h30
Durée : 1h30
Tarif : gratuit
Lieu : musée Alexandre Dumas
Public : tous publics, à partir de 12 ans
Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr
Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 03 23 96 23 30 https://webmuseo.com/ws/musee-dumas [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 96 23 30 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] [{« link »: « mailto:musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] 24, Rue Demoustier, 02600, Villers-Cotterêts
Connaissez-vous l’incroyable histoire de la famille Dumas ?
© Musée Alexandre Dumas
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