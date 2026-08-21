VISITE GUIDÉE GRATUITE | Dumas : un nom, trois destins, Musée Alexandre Dumas, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

VISITE GUIDÉE GRATUITE | Dumas : un nom, trois destins Samedi 19 septembre, 10h30 Musée Alexandre Dumas Aisne

Sur réservation / Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la visite guidée Dumas : un nom, trois destins est exceptionnellement gratuite !

Connaissez-vous l’incroyable histoire de la famille Dumas ? La médiatrice du musée vous emmène à la découverte de ses personnages emblématiques lors d’une visite mêlant anecdotes et présentation des collections.

Thomas Alexandre Davy de la Pailleterie (1762-1806), Alexandre Dumas père (1802-1870) et Alexandre Dumas fils (1824-1895) n’auront (presque) plus de secrets pour vous !

« Pendant plus d’un siècle, le nom d’Alexandre Dumas a retenti glorieusement, porté par trois hommes qui ont incarné l’un le Courage, l’autre l’Imagination, le dernier la Pensée. » — Ernest d’Hauterive, Un soldat de la Révolution : le général Alexandre Dumas

Date : samedi 19 septembre 2026

Horaire : à 10h30

Durée : 1h30

Tarif : gratuit

Lieu : musée Alexandre Dumas

Public : tous publics, à partir de 12 ans

Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 03 23 96 23 30 https://webmuseo.com/ws/musee-dumas [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 96 23 30 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] [{« link »: « mailto:musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] 24, Rue Demoustier, 02600, Villers-Cotterêts

Connaissez-vous l’incroyable histoire de la famille Dumas ?

© Musée Alexandre Dumas