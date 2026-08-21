VISITE | Visite libre du musée, Musée Alexandre Dumas, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

VISITE | Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée Alexandre Dumas Aisne

Sans réservation / Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le musée Alexandre Dumas se visite gratuitement !

Découvrez l’exposition permanente ainsi que l’exposition temporaire Marie Nicolas, artiste cotterézienne.

Le parcours permanent est accessible en fauteuil roulant. L’exposition temporaire est accessible via six marches.

Dates : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Horaires : le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 14h à 18h

Tarif : gratuit

Lieu : musée Alexandre Dumas

Public : tous publics, à partir de 12 ans

Sans réservation

Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 03 23 96 23 30 https://webmuseo.com/ws/musee-dumas 24, Rue Demoustier, 02600, Villers-Cotterêts

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le musée Alexandre Dumas se visite gratuitement !

© Muée Alexandre Dumas / Ville de Villers-Cotterêts