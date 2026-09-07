Oiseau : Guide de survie, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

Oiseau : Guide de survie Samedi 12 septembre, 12h00, 14h00, 16h00 Cité internationale de la langue française Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:45:00+02:00

Cité internationale de la langue française 1, place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France https://www.cite-langue-francaise.fr/

Découvrez ce texte de Marie-Christine Lê-Huu, dans une mise en scène étonnante par Guillaume Fafiotte et Jonathan Salmon du KILLT.

© Christophe Raynaud de Lage