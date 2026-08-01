Informations pratiques

Duppigheim

Back to 90/2000 au Moul’1

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-17 23:59:00

Date(s) :

2026-08-15

Dj PYRRA débarque au Moul’1 pour vous faire revivre avec nostalgie vos mélodies des années 90/2000.

Dj PYRRA débarque au Moul’1 pour vous faire revivre avec nostalgie vos mélodies des années 90/2000. .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr

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English :

DJ PYRRA is coming to Moul’1 to take you on a nostalgic trip down memory lane with your favorite tunes from the ’90s and 2000s.

L’événement Back to 90/2000 au Moul’1 Duppigheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig