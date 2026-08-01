Informations pratiques

Duppigheim

Paëlla à volonté au Moul’1 Restaurant

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Venez découvrir notre formule Paëlla à volonté au Restaurant le Moul’1.

Venez découvrir notre formule Paëlla à volonté au Restaurant le Moul’1. .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr

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English :

Come discover our Paella à volonté special at Restaurant le Moul’1.

L’événement Paëlla à volonté au Moul’1 Restaurant Duppigheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig