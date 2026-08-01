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Paëlla à volonté au Moul’1 Restaurant Duppigheim

jeudi 13 août 2026 · Duppigheim

Paëlla à volonté au Moul’1 Restaurant Duppigheim

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
230 rue du moulin
Ville
67120 Duppigheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Duppigheim

Paëlla à volonté au Moul’1 Restaurant

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Venez découvrir notre formule Paëlla à volonté au Restaurant le Moul’1.
Venez découvrir notre formule Paëlla à volonté au Restaurant le Moul’1.   .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62  contact@le-moul1.fr

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English :

Come discover our Paella à volonté special at Restaurant le Moul’1.

L’événement Paëlla à volonté au Moul’1 Restaurant Duppigheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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