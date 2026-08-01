Informations pratiques

Duppigheim

Soirée orientale du Moul’1

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Soirée orientale avec Dj Stan Smith et notre danseuse orientale au restaurant le Moul’1.

Soirée orientale avec Dj Stan Smith et notre danseuse orientale au restaurant le Moul’1. .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr

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English :

Oriental Night with DJ Stan Smith and our belly dancer at Le Moul’1 restaurant.

L’événement Soirée orientale du Moul’1 Duppigheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig