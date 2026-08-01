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Soirée orientale du Moul’1 Duppigheim

vendredi 21 août 2026 · Duppigheim

Soirée orientale du Moul’1 Duppigheim

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
230 rue du moulin
Ville
67120 Duppigheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Duppigheim

Soirée orientale du Moul’1

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Soirée orientale avec Dj Stan Smith et notre danseuse orientale au restaurant le Moul’1.
Soirée orientale avec Dj Stan Smith et notre danseuse orientale au restaurant le Moul’1.   .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62  contact@le-moul1.fr

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English :

Oriental Night with DJ Stan Smith and our belly dancer at Le Moul’1 restaurant.

L’événement Soirée orientale du Moul’1 Duppigheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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