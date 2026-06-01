BACK TO QUEEN, Quai de loire Beaugency, Beaugency

BACK TO QUEEN Vendredi 24 juillet, 21h00 Quai de loire Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T21:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T21:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:30:00+02:00

En septembre 2016, Benjamin Mousnier (Pianiste et producteur) et Victor Lipman (Batteur et Percussionniste), décident de monter un collectif avec des musiciens professionnels rencontrés dans différents projets. Ils font alors appel à Julien Daniel (Bassiste), Sylvain Phelip (Chanteur) et Kelly Déon (Guitariste). Leur souhait est de proposer différents spectacles autour de répertoires qui leur sont chers : un hommage au groupe légendaire Queen, un répertoire autour de la musique Funk et un répertoire de Jazz Fusion.

Ils lancent le projet sur la chaîne Youtube en filmant les enregistrements des morceaux. Toutes les semaines, le collectif propose une nouvelle vidéo enregistrée en studio. Au terme de cette préparation minutieuse des morceaux et de la mise en scène des spectacles, le but est de se produire en concert dans toute la France, afin de partager l’énergie et le plaisir du live avec le public.

Quai de loire Beaugency quai de loire 45190 beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

Nostalgiques du légendaire groupe « Queen », tenez-vous prêts ! Le groupe de musiciens va vous plonger dans les plus grands titres du mythique Freddie Mercury grâce à ce Tribute de haute volée. Concert

BACK TO QUEEN