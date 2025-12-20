Back to Queen Tribute Festival des Veyracomusies Veyrac

Back to Queen Tribute Festival des Veyracomusies

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

Le festival des Veyracomusies accueille le groupe Back to Queen Tribute.

Nostalgiques du légendaire groupe Queen , tenez-vous prêts ! Le groupe de musiciens (Victor Lipman le batteur, Benjamin Mousnier aux claviers, Sylvain Phelip à la voix, Julien Daniel le bassiste et Kelly Déon à la guitare) va vous plonger dans les plus grands titres du mythique Freddie Mercury grâce à ce Tribute de haute volée.

Concert gratuit sous le chapiteau cosy. .

