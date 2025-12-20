Back to Queen Tribute Festival des Veyracomusies Veyrac
Back to Queen Tribute Festival des Veyracomusies Veyrac jeudi 14 mai 2026.
Back to Queen Tribute Festival des Veyracomusies
Mas Martin Veyrac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Le festival des Veyracomusies accueille le groupe Back to Queen Tribute.
Nostalgiques du légendaire groupe Queen , tenez-vous prêts ! Le groupe de musiciens (Victor Lipman le batteur, Benjamin Mousnier aux claviers, Sylvain Phelip à la voix, Julien Daniel le bassiste et Kelly Déon à la guitare) va vous plonger dans les plus grands titres du mythique Freddie Mercury grâce à ce Tribute de haute volée.
Concert gratuit sous le chapiteau cosy. .
Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Back to Queen Tribute Festival des Veyracomusies
L’événement Back to Queen Tribute Festival des Veyracomusies Veyrac a été mis à jour le 2025-12-25 par OT Limoges Métropole