Chartres

Bacquet & Cie dégustation de la bière artisanale Cocon et signature

1 Rue de Bethléem Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 16:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Et si une bière racontait une histoire ? Découvrez l’univers de la Brasserie Bacquet & Cie à travers une rencontre unique mêlant dégustation et récit de vie. Entre passion artisanale et création locale, vivez un moment chaleureux au cœur du terroir chartrain.

Ici, la bière se déguste autant qu’elle se raconte. Avec la Brasserie Bacquet & Cie, chaque gorgée est le reflet d’un parcours, celui d’Amélie et Florent, artisans passionnés qui ont fait de leur microbrasserie un lieu d’expression et de création. À travers leur bière emblématique COCON, véritable ode au territoire chartrain, et leur ouvrage VISION DÉCALÉE, ils partagent bien plus qu’un savoir-faire une aventure humaine. Cette rencontre est une invitation à entrer dans les coulisses de la fabrication artisanale, à comprendre les inspirations, les choix et les émotions qui donnent naissance à chaque brassin. Entre échanges, dégustation et dédicace, le public découvre une autre manière d’appréhender la bière vivante, sensible et rofondément ancrée dans son territoire. 0 .

1 Rue de Bethléem Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire info@chartres-tourisme.com

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English :

What if a beer told a story? Discover the world of Brasserie Bacquet & Cie through a unique encounter combining tasting and life stories. With a passion for craft and local creation, enjoy a warm moment in the heart of the Chartres region.

L’événement Bacquet & Cie dégustation de la bière artisanale Cocon et signature Chartres a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CHARTRES