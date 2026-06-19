UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bad Ticket Digoin

Bad Ticket Digoin vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
Place de l'Église
Ville
71160 Digoin
Département
Saône-et-Loire
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Tarif
Gratuit Gratuit

Digoin

Bad Ticket

Place de l’Église Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

BAD TICKET rendra un hommage mémorable au Rock’n’Roll. Les titres emblématiques d’Elvis seront là ! Ceux des débuts des 50’s jusqu’aux derniers titres des 70’s. Mais pas seulement, car ils n’oublieront pas de célébrer le talent d’Eddie COCHRAN, de Carl PERKINS et de Johnny CASH et bien d’autres pour combler les fans de Rock’n’Roll.   .

Place de l’Église Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bad Ticket

L’événement Bad Ticket Digoin a été mis à jour le 2026-06-19 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

À voir aussi à Digoin (Saône-et-Loire)