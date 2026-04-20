Bagolo Fô fête ses 30 ans Maison Bleue Rennes Dimanche 31 mai, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Notre association Bagolo Fô fête ses 30 ans à la Maison Bleue les 30 et 31 mai. Pour l’occasion, nous vous invitons le dimanche à partager un moment joyeux, convivial et ouvert à toutes et tous. Au f…

L’association Bagolofo fête ses 30 ans à la Maison Bleue les 30 et 31 mai prochains.

Pour l’occasion, nous vous invitons le dimanche à partager un moment joyeux, convivial et ouvert à toutes et tous.

Au fil de la journée, laissez‑vous porter par les contes, les chants, les danses et les musiques d’Afrique de l’Ouest et de La Réunion : une invitation à voyager, à s’émouvoir et à danser ensemble.

**Au programme**

11h30 – 12h30 : Contes africains avec Roger Gossan de l’association Akodi Aleyaya, tout public

13h30 – 14h30 : Musique et chants réunionnais avec le groupe Treez Maloya

15h00 – 17h00 : Danses et percussions mandingues d’Afrique de l’Ouest avec le collectif FAV et Le Son Mat, suivies d’un bal afro participatif.

Tout au long de la journée, une buvette et des collations vous seront proposés pour garder de l’énergie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T17:00:00.000+02:00

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info.bagolofo@gmail.com https://www.bagolofo.fr/

Maison Bleue 123 Boulevard de Verdun 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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