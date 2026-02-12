Bahia do Samba La Doline Millau

Bahia do Samba La Doline

Théâtre La Doline Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Bahia do Samba vous propose un voyage musical, partant de la bossa nova et du samba traditionnel, passant par le foro sans oublier la MPB, musique populaire du Brésil actuelle.



Dans leur répertoire figure aussi quelques chansons françaises d’artistes influencés par la bossa tels que Nougaro, Salvador, Lavilliers.



La douce voix de Muriel et les accords mélodieux de guitare de Jimmy vous emmèneront le temps d’une soirée dans une ballade aux accents exotiques !



Pas besoin d’avion ce soir, c’est la musique qui vous emmène au Brésil ! Des mélodies qui réchauffent le cœur, et cette envie irrésistible de taper dans les mains, chanter, bouger.



Venez partager un moment coloré, joyeux et dansant. On s’occupe de tout, sauf de vos pieds qui bougent tout seuls !

​

Soirée Brésilienne, buffet tapas, et buvette

Entrée

Unique 20€

Buffet tapas inclus 20 .

Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr

