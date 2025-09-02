Baignade à La Gravière Saint-Affrique

Baignade à La Gravière Saint-Affrique dimanche 5 juillet 2026.

Saint-Affrique Aveyron

Début : 2026-07-05

fin : 2026-08-30

2026-07-05

Envie de vous rafraîchir et de vous amuser ? Rejoignez notre zone de baignade surveillée pour des éclaboussures en toute sérénité !

Avec nos maîtres-nageurs attentifs et souriants, plongez dans l’eau, nagez, jouez et relaxez-vous en sachant que vous êtes entre de bonnes mains.

Profitez du soleil, faites des courses de natation avec vos amis, ou tout simplement flottez en admirant le paysage. Nos plages et piscines surveillées sont l’endroit parfait pour un maximum de fun en toute sécurité.

N’oubliez pas votre crème solaire et votre bouée préférée, et venez vous amuser dans l’eau sans souci !

Rejoignez-nous pour une journée rafraîchissante et sécurisée !

Une baignade surveillée tout au long de l’été à compter du 5 juillet jusqu’au 31 août, du mardi au dimanche de 15 h 00 à 18 h 30. .

Quartier de Couat Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 29 00 mairie@ville-saintaffrique.fr

English :

Want to cool off and have some fun? Join our supervised swimming area for a splash of fun!

German :

Lust auf Erfrischung und Spaß? Besuchen Sie unseren bewachten Badebereich, um in aller Ruhe zu plantschen!

Italiano :

Volete rinfrescarvi e divertirvi? Entrate nella nostra area nuoto sorvegliata per una spruzzata di divertimento!

Espanol :

¿Quieres refrescarte y divertirte? ¡Únete a nuestra zona de baño supervisada para un chapuzón de diversión!

