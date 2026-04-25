Vichy

Baignade de l’Impératrice

Plage de la Rotonde Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Parmi les innombrables qualités dont l’Impératrice est dotée, l’activité sportive est une des plus surprenantes équitation, alpinisme, canotage, danse, natation…

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Plage de la Rotonde Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

Among the countless qualities with which the Empress is endowed, sporting activity is one of the most surprising: horse riding, mountaineering, canoeing, dancing, swimming?

L’événement Baignade de l’Impératrice Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations