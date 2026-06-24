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Baignade estivale dans la Seine : bras de Grenelle Bras de Grenelle Paris

Baignade estivale dans la Seine : bras de Grenelle Bras de Grenelle Paris

Baignade estivale dans la Seine : bras de Grenelle Bras de Grenelle Paris samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Bras de Grenelle

Adresse : Face à l’île aux Cygnes

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

La zone de baignade a été agrandie en 2026 avec la suppression de la pataugeoire. Pour accéder au site, il est essentiel de savoir nager et de mesurer 1,20 m minimum. Tout mineur de moins de 14 ans doit
aussi être accompagné par un adulte. Le site de Grenelle (15e), de la taille désormais d’un bassin olympique, peut accueillir 200 personnes maximum, dont
150 dans la zone de baignade.

Baignade au bras de Grenelle, vue sur le spot depuis la rive d'en face.
Baignade au bras de Grenelle
Baignade au bras de Grenelle, le 5 juillet 2025

Ce qu’il faut savoir

L’accès au site de baignade est gratuit. La sortie de l’eau s’effectue 30 minutes avant la fermeture du site. Pour savoir si la baignade est ouverte ou fermée, consultez notre carte.

Le port d’une bouée est obligatoire,
celle-ci est prêtée et est à rendre en bon état. Une mise à l’eau supervisée
par les personnels de sauvetage et de surveillance permet de vérifier ces deux
conditions. Il y a au minimum quatre surveillants de baignade. Des vestiaires
sont à disposition, de même que des casiers sécurisés, des douches –
obligatoires avant d’aller se baigner –, un accès à des toilettes, un
poste de secours ainsi que des espaces pour s’asseoir et profiter du soleil.

Le site du bras de Grenelle est ouvert tous les jours, tant que les conditions de sécurité sont réunies : courant modéré, qualité de l’eau analysée quotidiennement par la Ville et météo clémente. En cas de fermeture exceptionnelle des sites, les visiteurs et les visiteuses sont informés en se rendant directement sur place ou sur la page dédiée du site internet de la Ville de Paris.

Règlement intérieur de la baignade du bras de Grenelle à consulter en cliquant ici (à venir)

Baignade en Seine : toutes les questions que vous vous posez

Actualité

Le logo Beaugrenelle avec l'inscription tous en seine
Logo Beaugrenelle ; Crédits : DR

Du 4 juillet au 30 août 2026, on se baigne dans la Seine ! Au bras de Grenelle, on pique une tête face à l’île aux Cygnes sous le regard de la tour Eiffel.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche
de 10h00 à 17h30
samedi
de 10h00 à 16h45
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T16:45:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T17:30:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T17:30:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T17:30:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T17:30:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T17:30:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T16:45:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T17:30:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T17:30:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T17:30:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T17:30:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T17:30:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T16:45:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T17:30:00+02:00;2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T17:30:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T17:30:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T17:30:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T17:30:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T16:45:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T17:30:00+02:00;2026-07-27T10:00:00+02:00_2026-07-27T17:30:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T17:30:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T17:30:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T17:30:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T16:45:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T17:30:00+02:00;2026-08-03T10:00:00+02:00_2026-08-03T17:30:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T17:30:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T17:30:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T17:30:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T16:45:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T17:30:00+02:00;2026-08-10T10:00:00+02:00_2026-08-10T17:30:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T17:30:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T17:30:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T17:30:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T16:45:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T17:30:00+02:00;2026-08-17T10:00:00+02:00_2026-08-17T17:30:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T17:30:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T17:30:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T17:30:00+02:00;2026-08-22T10:00:00+02:00_2026-08-22T16:45:00+02:00;2026-08-23T10:00:00+02:00_2026-08-23T17:30:00+02:00;2026-08-24T10:00:00+02:00_2026-08-24T17:30:00+02:00;2026-08-25T10:00:00+02:00_2026-08-25T17:30:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T17:30:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T17:30:00+02:00;2026-08-29T10:00:00+02:00_2026-08-29T16:45:00+02:00;2026-08-30T10:00:00+02:00_2026-08-30T17:30:00+02:00

Bras de Grenelle Face à l’île aux Cygnes  75015 Paris


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