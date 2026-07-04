Baignade estivale – Louis Lumière Baignade estivale – Louis Lumière Paris
samedi 4 juillet 2026 · Baignade estivale - Louis Lumière · Paris
Informations pratiques
Les activités aquatiques
Profitez du bassin avec nos séances encadrées et nos aménagements spécifiques :
- Aquagym : Des sessions dynamiques pour se dépenser en musique.
- Espace Famille : Un aménagement dédié aux petits et grands (uniquement le samedi).
- Initiation au Triathlon : Pour s’essayer à la discipline (uniquement le dimanche).
Les activités sportives (hors bassin)
Animations encadrées et ludiques
- Tir à l’arc : Venez tester votre précision.
- Structures gonflables géantes : Défiez-vous grâce à nos modules originaux (Puissance 4 basket, Cible foot, Cible golf, Crazy air ball et toboggan).
- Gym douce & Remise en forme : Des séances adaptées, spécialement conçues pour les seniors.
Activités en libre accès
Pratiquez à votre rythme tout au long de la journée :
- Sports de raquette et ballons : Badminton, tennis de table, football et home-ball.
- Pour les plus jeunes : Un parcours de motricité ludique.
Infos ouverture / fermeture :
Cliquez-ici pour connaitre les horaires d’ouverture et fermeture en temps réel.
Chaque année, la Ville de Paris propose tous les étés des baignades estivales dans plusieurs centres sportifs, dans le bassin de La Villette et dans le Canal Saint-Martin. Elles sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
dimanche
de 14h30 à 18h00
dimanche
de 10h00 à 13h30
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 14h30 à 21h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 13h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 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Baignade estivale – Louis Lumière 30, rue Louis Lumière 75020 Paris
+33143708632
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