Baignade estivale – Louis Lumière Baignade estivale – Louis Lumière Paris

Informations pratiques

Les activités aquatiques

Profitez du bassin avec nos séances encadrées et nos aménagements spécifiques :

Aquagym : Des sessions dynamiques pour se dépenser en musique.

Des sessions dynamiques pour se dépenser en musique. Espace Famille : Un aménagement dédié aux petits et grands (uniquement le samedi).

Un aménagement dédié aux petits et grands (uniquement le samedi). Initiation au Triathlon : Pour s’essayer à la discipline (uniquement le dimanche).

Les activités sportives (hors bassin)

Animations encadrées et ludiques

Tir à l’arc : Venez tester votre précision.

Venez tester votre précision. Structures gonflables géantes : Défiez-vous grâce à nos modules originaux (Puissance 4 basket, Cible foot, Cible golf, Crazy air ball et toboggan).

Défiez-vous grâce à nos modules originaux (Puissance 4 basket, Cible foot, Cible golf, Crazy air ball et toboggan). Gym douce & Remise en forme : Des séances adaptées, spécialement conçues pour les seniors.

Activités en libre accès

Pratiquez à votre rythme tout au long de la journée :

Sports de raquette et ballons : Badminton, tennis de table, football et home-ball .

et . Pour les plus jeunes : Un parcours de motricité ludique.

Horaires baignade estivale Louis Lumière ; Crédits : Ville de Paris

Baignade estivale Louis Lumière ; Crédits : Baignade estivale Louis Lumière

Chaque année, la Ville de Paris propose tous les étés des baignades estivales dans plusieurs centres sportifs, dans le bassin de La Villette et dans le Canal Saint-Martin. Elles sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

dimanche

de 14h30 à 18h00

dimanche

de 10h00 à 13h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 13h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 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Baignade estivale – Louis Lumière 30, rue Louis Lumière 75020 Paris

+33143708632



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