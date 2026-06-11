Baignade et base de loisirs estivales au Centre Sportif Jules Noël Baignade estivale – Jules Noël Paris samedi 4 juillet 2026.

Une grande variété d’activités gratuites vous est proposée tous les jours du samedi 4 juillet au dimanche 16 août :

Espace nautique :

– Baignade en libre accès :

lundi mercredi vendredi et dimanche de

14h à 18h

mardi et jeudi de 14h à 19h30

samedi de 14h à 20h30

– Créneaux

baignade dédiés aux familles avec jeunes enfants :

les lundis,

mercredis et vendredis de 18h30 à 20h30,

les samedis et les dimanche de 10h à 12h

– Cours d’aquagym

:

tous les jours à

12h15, les mercredi et samedi à 19h45

Village des animations :

– Activités sportives encadrées par des animateurs :

du lundi au vendredi de 13h00 à 20h, les samedis de 10h à 20h, les dimanche de 10h à 18h

– Activités artistiques, ludiques et créatives encadrées par des animateurs :

du lundi au dimanche de 14h30 à 20h (selon programmation hebdomadaire)

– Structures gonflables en accès libre

encadrées par des animateurs

– Soirées ciné plein air exceptionnelles :

Samedi 4 juillet 21h30 : En Fanfare

Samedi 11 juillet 21h30 : La Vallée des Fous

Vendredi 17 juillet 21h30 : Le sens de la fête

– Soirées karaoké :

Vendredi 19, 24 et 31 juillet à 19h30

Espace buvette :

Cet espace sera ouvert sur toute la

période, offrant rafraîchissement et offre de petite restauration.

Retrouvez

le détail de la programmation estivale sur le site de la Mairie du 14e

arrondissement.

Au programme : une baignade et de nombreuses activités ludiques, créatives et sportives à destination de toutes et tous du 4 juillet au 16 août.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 16 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 21h00

samedi

de 10h00 à 21h00

dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-16T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00;2026-07-06T12:00:00+02:00_2026-07-06T21:00:00+02:00;2026-07-07T12:00:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00;2026-07-08T12:00:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00;2026-07-09T12:00:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00;2026-07-10T12:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T21:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00;2026-07-13T12:00:00+02:00_2026-07-13T21:00:00+02:00;2026-07-14T12:00:00+02:00_2026-07-14T21:00:00+02:00;2026-07-15T12:00:00+02:00_2026-07-15T21:00:00+02:00;2026-07-16T12:00:00+02:00_2026-07-16T21:00:00+02:00;2026-07-17T12:00:00+02:00_2026-07-17T21:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T21:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00;2026-07-20T12:00:00+02:00_2026-07-20T21:00:00+02:00;2026-07-21T12:00:00+02:00_2026-07-21T21:00:00+02:00;2026-07-22T12:00:00+02:00_2026-07-22T21:00:00+02:00;2026-07-23T12:00:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00;2026-07-24T12:00:00+02:00_2026-07-24T21:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T21:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00;2026-07-27T12:00:00+02:00_2026-07-27T21:00:00+02:00;2026-07-28T12:00:00+02:00_2026-07-28T21:00:00+02:00;2026-07-29T12:00:00+02:00_2026-07-29T21:00:00+02:00;2026-07-30T12:00:00+02:00_2026-07-30T21:00:00+02:00;2026-07-31T12:00:00+02:00_2026-07-31T21:00:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T21:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00;2026-08-03T12:00:00+02:00_2026-08-03T21:00:00+02:00;2026-08-04T12:00:00+02:00_2026-08-04T21:00:00+02:00;2026-08-05T12:00:00+02:00_2026-08-05T21:00:00+02:00;2026-08-06T12:00:00+02:00_2026-08-06T21:00:00+02:00;2026-08-07T12:00:00+02:00_2026-08-07T21:00:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T21:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00;2026-08-10T12:00:00+02:00_2026-08-10T21:00:00+02:00;2026-08-11T12:00:00+02:00_2026-08-11T21:00:00+02:00;2026-08-12T12:00:00+02:00_2026-08-12T21:00:00+02:00;2026-08-13T12:00:00+02:00_2026-08-13T21:00:00+02:00;2026-08-14T12:00:00+02:00_2026-08-14T21:00:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T21:00:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T18:00:00+02:00

Baignade estivale – Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris

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