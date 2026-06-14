[CONCERT] 250 ans de l’indépendance américaine Fondation des États-Unis Paris
[CONCERT] 250 ans de l’indépendance américaine Fondation des États-Unis Paris samedi 4 juillet 2026.
À l’occasion du 250ᵉ anniversaire de l’indépendance américaine, la Fondation des États-Unis, Les Déconcertants et Le Hall de la chanson collaborent pour proposer un programme entièrement consacré à la musique américaine. Pensé comme une célébration des liens artistiques et culturels entre la France et les États-Unis, ce concert festif du 4 juillet met à l’honneur un répertoire riche, accessible et des artistes talenteux.
Le programme s’ouvrira sur un hommage à Joséphine Baker, figure emblématique de l’amitié franco-américaine, artiste engagée et icône de liberté, dont le parcours continue de symboliser le dialogue entre les deux cultures.
Le concert se poursuivra avec des œuvres incontournables de compositeurs américains pour orchestre à cordes. Cette programmation met en lumière la diversité et la vitalité de la création américaine.
Cet événement se veut à la fois convivial et accessible, offrant un moment de partage et de célébration autour de la musique. À travers cette collaboration inédite entre la Fondation des États-Unis, Les Déconcertants et Le Hall de la chanson, ce concert entend faire dialoguer les sensibilités artistiques et célébrer, en musique, l’amitié durable entre la France et les États-Unis.
Direction musicale :
Pierre-Alexis Touzeau
Programme:
- Dvořák, Quatuor américain (arrangement pour vents et cordes successivement) – 25 minMouvement I : quintette de ventsMouvement II : ensemble à cordesMouvement III : ensemble à cordesMouvement IV : quintette de vents
- Mouvement I : quintette de vents
- Mouvement II : ensemble à cordes
- Mouvement III : ensemble à cordes
- Mouvement IV : quintette de vents
- Barber, Adagio pour cordes – 10 min
- Baker, avec chanteuses et orchestre – 20 min
250 ans d’indépendance américaine célébrés par un grand orchestre interprétant des œuvres franco-américaines, nouvelles et classiques.
Le samedi 04 juillet 2026
de 12h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T15:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T12:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00
Fondation des États-Unis 15, boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.fondationdesetatsunis.org/evenements/concert-250-ans-de-lindependance-americaine/ ticket@fondationdesetatsunis.org
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