[CONCERT] 250 ans de l’indépendance américaine Fondation des États-Unis Paris

À l’occasion du 250ᵉ anniversaire de l’indépendance américaine, la Fondation des États-Unis, Les Déconcertants et Le Hall de la chanson collaborent pour proposer un programme entièrement consacré à la musique américaine. Pensé comme une célébration des liens artistiques et culturels entre la France et les États-Unis, ce concert festif du 4 juillet met à l’honneur un répertoire riche, accessible et des artistes talenteux.

Le programme s’ouvrira sur un hommage à Joséphine Baker, figure emblématique de l’amitié franco-américaine, artiste engagée et icône de liberté, dont le parcours continue de symboliser le dialogue entre les deux cultures.

Le concert se poursuivra avec des œuvres incontournables de compositeurs américains pour orchestre à cordes. Cette programmation met en lumière la diversité et la vitalité de la création américaine.

Cet événement se veut à la fois convivial et accessible, offrant un moment de partage et de célébration autour de la musique. À travers cette collaboration inédite entre la Fondation des États-Unis, Les Déconcertants et Le Hall de la chanson, ce concert entend faire dialoguer les sensibilités artistiques et célébrer, en musique, l’amitié durable entre la France et les États-Unis.

Direction musicale :

Pierre-Alexis Touzeau

Programme:

Dvořák, Quatuor américain (arrangement pour vents et cordes successivement) – 25 minMouvement I : quintette de ventsMouvement II : ensemble à cordesMouvement III : ensemble à cordesMouvement IV : quintette de vents

Mouvement I : quintette de vents

Mouvement II : ensemble à cordes

Mouvement III : ensemble à cordes

Mouvement IV : quintette de vents

Barber, Adagio pour cordes – 10 min

Baker, avec chanteuses et orchestre – 20 min

250 ans d’indépendance américaine célébrés par un grand orchestre interprétant des œuvres franco-américaines, nouvelles et classiques.

Le samedi 04 juillet 2026

de 12h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T15:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T12:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00

Fondation des États-Unis 15, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.fondationdesetatsunis.org/evenements/concert-250-ans-de-lindependance-americaine/ ticket@fondationdesetatsunis.org



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