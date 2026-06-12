Atelier Jeu d’échecs Stade Jules Noël Paris

Apprendre les rudiments et techniques du jeu d’échecs ou jouer quelques parties ça vous tente ? Alors rendez-vous au stade Jules Noël dans le 14e.

Initiation ou jeu libre au jeu d’échecs accessible à tous.

Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 15 août 2026 :

samedi

de 16h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-15T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T16:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-11T16:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-18T16:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-25T16:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-08-01T16:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-08T16:00:00+02:00_2026-08-08T18:00:00+02:00;2026-08-15T16:00:00+02:00_2026-08-15T18:00:00+02:00

Stade Jules Noël 3, avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris

http://www.r2c2.fr +33610332200 R2c2echecs@gmail.com



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