Atelier Jeu d’échecs Stade Jules Noël Paris
Atelier Jeu d’échecs Stade Jules Noël Paris samedi 4 juillet 2026.
Apprendre les rudiments et techniques du jeu d’échecs ou jouer quelques parties ça vous tente ? Alors rendez-vous au stade Jules Noël dans le 14e.
Initiation ou jeu libre au jeu d’échecs accessible à tous.
Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 15 août 2026 :
samedi
de 16h00 à 18h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-15T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T16:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-11T16:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-18T16:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-25T16:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-08-01T16:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-08T16:00:00+02:00_2026-08-08T18:00:00+02:00;2026-08-15T16:00:00+02:00_2026-08-15T18:00:00+02:00
Stade Jules Noël 3, avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris
http://www.r2c2.fr +33610332200 R2c2echecs@gmail.com
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