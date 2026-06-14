Récital, 3 Solistes Lyriques & Piano Église Saint André de l’Europe Paris

Récital, Solistes Lyriques & Piano

Airs Sacrés en Solo, Duo, Trio : Gloria – Cantates – Stabat Mater – Ave Maria – Magnificat…

de BACH, VIVALDI, SCHUBERT, PERGOLESE, CHAUSSON, CHERUBINI

par

Soprano, Yulia Vdovina : Diplômée en direction de chœur (Université d’État d’Omsk). Depuis 8 ans à Paris : professeur de chant lyrique, membre de plusieurs chœurs prestigieux Parisiens.

Nina Zabarovskaya, Mezzo-soprano : Soliste dans plusieurs ensembles vocaux de Moscou, Paris et Versailles – A Chantée sur les scènes prestigieuses : Place Rouge de Moscou, Grande Salle du Conservatoire de Moscou, Philharmonie de Paris.

Ivan Logachev, Ténor lyrique : Diplômé 2025 de chant lyrique Conservatoire de Ville-d’Avray, il excelle en soliste et musique de chambre du baroque au romantisme, avec une attention particulière pour le travail d’interprétation stylistique.

Pianiste, Alexandre Kryvych : diplômé du Conservatoire national de Kiev et de l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot à Paris. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il déploie aujourd’hui un univers artistique riche, au croisement des répertoires historiques et modernes.

Dans la Superbe petite église néogothique, de l’Ancien Couvent des Oblats, construite en 1860. Airs Sacrés en Solo, Duo, Trio : Gloria – Cantates – Stabat Mater – Ave Maria – Magnificat…

Le samedi 04 juillet 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T16:00:00+02:00_2026-07-04T17:00:00+02:00

Église Saint André de l’Europe 24 bis, rue de Saint Petersbourg 75008 Paris



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