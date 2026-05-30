Avec Raymond Devos et Georges Brassens : Entre copains d’abord Studio Hébertot Paris

Une performance scénique : une comédienne dit du Devos et interprète Brassens, répond à son subconscient et joue avec son complice musical.

Tour tendre, musical, poétique et drôle sur Raymond Devos et Georges Brassens, interprété par Marie-Silvia Manuel qui est les deux à la fois! accompagnée au piano par Marc Goldfeder en complice discret et efficace.

Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026 :

dimanche

de 14h30 à 15h50

samedi

de 16h00 à 17h20

payant

De 10 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T20:20:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T16:00:00+02:00_2026-07-04T17:20:00+02:00;2026-07-05T14:30:00+02:00_2026-07-05T15:50:00+02:00;2026-07-11T16:00:00+02:00_2026-07-11T17:20:00+02:00;2026-07-12T14:30:00+02:00_2026-07-12T15:50:00+02:00;2026-07-18T16:00:00+02:00_2026-07-18T17:20:00+02:00;2026-07-19T14:30:00+02:00_2026-07-19T15:50:00+02:00;2026-07-25T16:00:00+02:00_2026-07-25T17:20:00+02:00

Studio Hébertot 78bis, boulevard des Batignolles 75017 Paris

https://studiohebertot.com/ +33142931304 contact@studiohebertot.com https://www.facebook.com/mariesilvia.manuel.1 https://www.facebook.com/mariesilvia.manuel.1



Afficher la carte du lieu Studio Hébertot et trouvez le meilleur itinéraire

