Avec Raymond Devos et Georges Brassens : Entre copains d’abord Studio Hébertot Paris
Avec Raymond Devos et Georges Brassens : Entre copains d’abord Studio Hébertot Paris samedi 4 juillet 2026.
Une performance scénique : une comédienne dit du Devos et interprète Brassens, répond à son subconscient et joue avec son complice musical.
Tour tendre, musical, poétique et drôle sur Raymond Devos et Georges Brassens, interprété par Marie-Silvia Manuel qui est les deux à la fois! accompagnée au piano par Marc Goldfeder en complice discret et efficace.
Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026 :
dimanche
de 14h30 à 15h50
samedi
de 16h00 à 17h20
payant
De 10 à 25 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-25T20:20:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T16:00:00+02:00_2026-07-04T17:20:00+02:00;2026-07-05T14:30:00+02:00_2026-07-05T15:50:00+02:00;2026-07-11T16:00:00+02:00_2026-07-11T17:20:00+02:00;2026-07-12T14:30:00+02:00_2026-07-12T15:50:00+02:00;2026-07-18T16:00:00+02:00_2026-07-18T17:20:00+02:00;2026-07-19T14:30:00+02:00_2026-07-19T15:50:00+02:00;2026-07-25T16:00:00+02:00_2026-07-25T17:20:00+02:00
Studio Hébertot 78bis, boulevard des Batignolles 75017 Paris
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