Mohamed Bourouissa | Raconte moi ton mariage, Grand Palais, Paris

Mohamed Bourouissa | Raconte moi ton mariage Samedi 4 juillet, 19h00 Grand Palais Paris

Gratuit dans la limite de la jauge autorisée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

Mohamed Bourouissa

Raconte moi ton mariage

Grand Palais – Nef Centre

4 Juillet 2026 – 19h

Cortège festif, cérémonie du henné et performance. En partenariat avec l’Institut du Monde Arabe dans le cadre de la Saison Méditerranée

Raconte-moi ton mariage, initié par l’artiste Mohamed Bourouissa en écho à l’exposition Mariages (Algérie-Maroc-Tunisie) (septembre 2026 à l’IMA), prend la forme d’un cortège festif traversant plusieurs villes de la périphérie parisienne pour rejoindre Paris.

Des processions convergeront depuis Gennevilliers, Saint-Ouen, Pantin, Saint-Denis, Argenteuil vers le centre de Paris, créant ainsi un dialogue entre les territoires. Voitures décorées, musiques traditionnelles et électroniques, cérémonie du henné et grand festin collectif rythme cette parade mêlant traditions, création contemporaine et transmission de mémoires, entre fiction et réel. Des acteurs et actrices activeront la performance à partir de récits de mariage recueillis auprès d’habitants et habitantes issus de l’immigration maghrébine.

Le cortège rejoindra ensuite la Nef du Grand Palais pour une grande fête réunissant des artistes de toutes générations et esthétiques, pour un voyage au coeur des musiques d’Afrique du nord, d’hier à aujourd’hui.

Cette parade mêlera traditions, création contemporaine et transmission de mémoires, entre fiction et réel.

Direction artistique Mohamed Bourouissa

Mohamed Bourouissa

Photographe, artiste visuel et plasticien, Mohamed Bourouissa est né en 1978 à Blida en Algérie. Il travaille la photographie, l’installation, la sculpture, le film et la musique.

Grand Palais 17 Avenue du Général Eisenhower 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.grandpalais.fr/fr Métro ligne 1 et 13 : Champs-Élysées – Clemenceau

ou ligne 9 : Franklin D. Roosevelt

Bus Lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83 et 93

Mohamed Bourouissa

© Mohamed Bourouissa