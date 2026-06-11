Atelier de danse classique avec Martin Arroyos juillet 2026 Micadanses Paris

Nous réitérons l’organisation de l’atelier de danse classique sous la houlette de Martin Arroyos.

Après un parcours à l’école de danse de l’Opéra national de Paris et des années passées au Staatsballet Berlin, Martin propose sa classe où défi et plaisir se rencontrent, où le mouvement est mis en avant dans une dynamique organique et agréable.

Niveau

Moyen / intermédiaire

Professeur

Martin Arroyos

Déroulement

Cours : 1h30

Variation : 30 minutes

Atelier de danse classique avec Martin Arroyos juillet 2026.

Le dimanche 05 juillet 2026

de 12h00 à 14h00

Le samedi 04 juillet 2026

de 12h00 à 14h00

payant

Niveau moyen et intermédiaire

20 euros la séance.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T15:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T12:00:00+02:00_2026-07-04T14:00:00+02:00;2026-07-05T12:00:00+02:00_2026-07-05T14:00:00+02:00

Micadanses 20, rue Geoffroy l’Asnier 75004 Studio NocesParis

https://www.helloasso.com/associations/panoplis/evenements/atelier-de-danse-classique-niveau-moyen-intermediaire-juillet-2026 contact@panoplis.com



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