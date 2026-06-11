Atelier de danse classique avec Martin Arroyos juillet 2026 Micadanses Paris
Atelier de danse classique avec Martin Arroyos juillet 2026 Micadanses Paris samedi 4 juillet 2026.
Nous réitérons l’organisation de l’atelier de danse classique sous la houlette de Martin Arroyos.
Après un parcours à l’école de danse de l’Opéra national de Paris et des années passées au Staatsballet Berlin, Martin propose sa classe où défi et plaisir se rencontrent, où le mouvement est mis en avant dans une dynamique organique et agréable.
Niveau
Moyen / intermédiaire
Professeur
Martin Arroyos
Déroulement
- Cours : 1h30
- Variation : 30 minutes
Atelier de danse classique avec Martin Arroyos juillet 2026.
Le dimanche 05 juillet 2026
de 12h00 à 14h00
Le samedi 04 juillet 2026
de 12h00 à 14h00
payant
Niveau moyen et intermédiaire
20 euros la séance.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T15:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T12:00:00+02:00_2026-07-04T14:00:00+02:00;2026-07-05T12:00:00+02:00_2026-07-05T14:00:00+02:00
Micadanses 20, rue Geoffroy l’Asnier 75004 Studio NocesParis
https://www.helloasso.com/associations/panoplis/evenements/atelier-de-danse-classique-niveau-moyen-intermediaire-juillet-2026 contact@panoplis.com
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