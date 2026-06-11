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Atelier de danse classique avec Martin Arroyos juillet 2026 Micadanses Paris

Atelier de danse classique avec Martin Arroyos juillet 2026 Micadanses Paris

Atelier de danse classique avec Martin Arroyos juillet 2026 Micadanses Paris samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Micadanses

Adresse : 20, rue Geoffroy l'Asnier

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : <p>Niveau moyen et intermédiaire</p><p>20 euros la séance.</p>

Nous réitérons l’organisation de l’atelier de danse classique sous la houlette de Martin Arroyos.

Après un parcours à l’école de danse de l’Opéra national de Paris et des années passées au Staatsballet Berlin, Martin propose sa classe où défi et plaisir se rencontrent, où le mouvement est mis en avant dans une dynamique organique et agréable.

Niveau

Moyen / intermédiaire

Professeur

Martin Arroyos

Déroulement

  • Cours : 1h30
  • Variation : 30 minutes

Atelier de danse classique avec Martin Arroyos juillet 2026.
Le dimanche 05 juillet 2026
de 12h00 à 14h00
Le samedi 04 juillet 2026
de 12h00 à 14h00
payant

Niveau moyen et intermédiaire

20 euros la séance.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T15:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T12:00:00+02:00_2026-07-04T14:00:00+02:00;2026-07-05T12:00:00+02:00_2026-07-05T14:00:00+02:00

Micadanses 20, rue Geoffroy l’Asnier  75004 Studio NocesParis
https://www.helloasso.com/associations/panoplis/evenements/atelier-de-danse-classique-niveau-moyen-intermediaire-juillet-2026 contact@panoplis.com


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