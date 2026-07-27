Informations pratiques

Baile Brasil – Spécial Verão 2000 Bizz’Art Paris Vendredi 31 juillet, 23h00

Cet été on voyage depuis Paris direction le Brésil des années 2000 pour une nuit 100% nostalgie, soleil et dancefloor !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-31T23:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-31T23:59:00.000+02:00

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Bizz’Art 167 Quai de Valmy, 75010 Paris Paris



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