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Baile Brasil – Spécial Verão 2000 Bizz’Art Paris

vendredi 31 juillet 2026 · Bizz'Art · Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Bizz'Art
Adresse
167 Quai de Valmy, 75010 Paris
Ville
Paris

Baile Brasil – Spécial Verão 2000 Bizz’Art Paris Vendredi 31 juillet, 23h00

Cet été on voyage depuis Paris direction le Brésil des années 2000 pour une nuit 100% nostalgie, soleil et dancefloor !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-31T23:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-31T23:59:00.000+02:00

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Bizz’Art 167 Quai de Valmy, 75010 Paris Paris


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