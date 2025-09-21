Bain de mer en eau froide Royan

Bain de mer en eau froide

Kiosque de Pontaillac Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 15:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

L’association Les Poules Mouillées vous invite à se joindre à eux pour un bain vivifiant en l’honneur de l’équinoxe de l’automne et du lancement de la saison des bains froids.

Kiosque de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 26 49 91 contact@lespoulesmouillees.org

English :

The association Les Poules Mouillées invites you to join them for an invigorating bath in honor of the autumn equinox and the launch of the cold bath season.

German :

Der Verein Les Poules Mouillées lädt Sie ein, sich ihnen bei einem belebenden Bad zu Ehren der Herbst-Tagundnachtgleiche und dem Beginn der Kaltbadesaison anzuschließen.

Italiano :

Les Poules Mouillées vi invitano a unirvi a loro per un bagno rinvigorente in onore dell’equinozio d’autunno e dell’inizio della stagione dei bagni freddi.

Espanol :

La asociación Les Poules Mouillées le invita a un baño tonificante con motivo del equinoccio de otoño y el inicio de la temporada de baños fríos.

