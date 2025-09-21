Bain de mer en eau froide Royan
Bain de mer en eau froide Royan vendredi 12 décembre 2025.
Bain de mer en eau froide
Kiosque de Pontaillac Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 15:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
L’association Les Poules Mouillées vous invite à se joindre à eux pour un bain vivifiant en l’honneur de l’équinoxe de l’automne et du lancement de la saison des bains froids.
.
Kiosque de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 26 49 91 contact@lespoulesmouillees.org
English :
The association Les Poules Mouillées invites you to join them for an invigorating bath in honor of the autumn equinox and the launch of the cold bath season.
German :
Der Verein Les Poules Mouillées lädt Sie ein, sich ihnen bei einem belebenden Bad zu Ehren der Herbst-Tagundnachtgleiche und dem Beginn der Kaltbadesaison anzuschließen.
Italiano :
Les Poules Mouillées vi invitano a unirvi a loro per un bagno rinvigorente in onore dell’equinozio d’autunno e dell’inizio della stagione dei bagni freddi.
Espanol :
La asociación Les Poules Mouillées le invita a un baño tonificante con motivo del equinoccio de otoño y el inicio de la temporada de baños fríos.
L’événement Bain de mer en eau froide Royan a été mis à jour le 2025-10-17 par Mairie de Royan