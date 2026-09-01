Bain de minuit : Flagrant Machine – Joss Balek + SpoonZ LE PETIT BAIN Paris

Informations pratiques

Flagrant Machine c’est le duo FUNKTRONIC qui mélange grosse basse référencée et électro-house ultra dansante… Le tout dans un esprit purement festif et des visuels à la Miami Vice !

Dirty dans la tête, Dancing dans le corps. Et donc, le 12 septembre ce sera carrément MIAMI BAIN DE MINUIT avec Flagrant Machine All Night Long aux platines.

Quand deux émissions culte de Radio Campus Paris (Flagrant Soul & Inside the Machine) s’unissent pour proposer leurs soirées, c’est forcément pour mettre tout le monde d’accord autour du groove et de la basse, et c’est : FLAGRANT MACHINE. Le concept est simple : on mélange tout ce qui fait danser les gens… et on danse ! Flagrant Machine, c’est tout simplement un grand bain FUNKTRONIC imparable et sans frontière.

Sous la houlette des DJs Joss Balek et SpoonZ, et du Directeur Artistique Le Grand Garçon pour partie VJing, c’est tout un collectif qui vient réchauffer les nuits parisiennes (all night long).

Le duo FLAGRANT MACHINE en back 2 back all night long.

. Accompagné au VJing par Le Grand Garçon.

Le samedi 12 septembre 2026

de 18h00 à 18h00

gratuit Public tout-petits, enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T18:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

LE PETIT BAIN 7 Port de la Gare 75013 Paris

Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (297m)

Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (265m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (71.83m)

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