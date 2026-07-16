Les métiers d’art dans les photographies de François Kollar, Jardin Monica Vitti, Paris

Informations pratiques

Les métiers d’art dans les photographies de François Kollar 4 septembre – 5 décembre Jardin Monica Vitti Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T09:00:00+02:00 – 2026-09-04T19:50:00+02:00

Fin : 2026-12-05T09:00:00+01:00 – 2026-12-05T17:20:00+01:00

L’exposition vise à explorer le processus de création dans les métiers d’art, à partir d’un point de départ commun, le dessin, qui fixe l’idée, jusqu’à la réalisation (manuelle ou mécanique, à l’atelier ou en chambre). L’exemple le plus classique est, dans les arts graphiques, le graveur (sur bois, sur cuivre), le lithographe, dont l’action va permettre la diffusion de l’œuvre originelle. Trois autres univers sont également présentés, au titre des arts appliqués : la décoration de la céramique, la création textile selon diverses techniques (tissage, impression, tapisserie, broderie), enfin la haute couture.

Cette exposition en extérieur propose une vingtaine d’agrandissements de photographies de François Kollar (1904-1979), commandées en 1931 par les éditions Horizons de France afin de documenter le monde du travail.

Jardin Monica Vitti 7 rue des Nonnains d’Hyères 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France +33 1 42 78 14 60 https://bibliotheques.paris.fr https://bibliothequeforney.wordpress.com/;https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/;https://www.instagram.com/bibforney/ Le jardin Monica Vitti (anciennement jardin de l’Hôtel de Sens) se situe à côté de la bibliothèque Forney, organisatrice de l’exposition.

Fondée en 1886, la bibliothèque Forney est spécialisée dans les métiers d’art, le design et les beaux-arts. Elle abrite une conséquente collection d’imprimés, mais aussi d’affiches, de papiers peints, de cartes postales, de photographies, et de bien d’autres documents graphiques. Elle conserve également des tissus anciens et autres échantillons textiles. Métro 1 Saint-Paul

Métro 7 Pont Marie

Bus 96, N11, 76, N16, 69

Saint-Paul

Station Vélib à 100 mètres

L’exposition vise à explorer le processus de création dans les métiers d’art, à partir d’un point de départ commun, le dessin, qui fixe l’idée, jusqu’à la réalisation (manuelle ou mécanique, à ou en …

François Kollar © Ville de Paris / Bibliothèque Forney