Vente au kilo solidaire Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Le concept tu chines tes meilleurs sapes sans te ruiner !

Tu trouves les articles du siècle, on les pèse, et hop : 1 kg = 10 € + 1 bonne action !

Des pièces uniques, vintage ou tendance : c’est l’occaz de refaire ton dressing à petit prix tout en respectant la planète.

Viens faire un shopping éco solidaire et devient consommActeur en faveur d’une consommation solidaire, éthique et responsable.

GRAND PARIS COLLECTE C’EST QUOI ?

C’est une association de réemploi solidaire basée à Paris et en Île-de-France. Elle se déplace directement chez les particuliers pour collecter vêtements, chaussures, linge de maison, objets, livres et DEEE, dans une démarche d’insertion professionnelle et sociale.

Sa mission dépasse le simple réemploi : elle vise à créer de véritables opportunités d’insertion pour des personnes en difficulté.

LE PETIT PLUS ?

THE GROS MARCHÉ est de la partie !

Plus de 1000 pièces de seconde main à chiner, avec des prix bradés entre 5 et 30 € max. Vintage, pépites Y2K, basiques cool et pièces uniques : premier·e arrivé·e, premier·e servi·e. dans la boutique du marché.

ALORS, PRÊT À PESER DANS LE GAME ?

Organisée par Grand Paris Collecte, viens dénicher des articles de folie sans casser ton porte-monnaie : 1 KG d’articles rapporte 10 € !

Du vendredi 04 septembre 2026 au samedi 05 septembre 2026 :

vendredi, samedi

de 11h30 à 20h00

gratuit

entrée libre

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T14:30:00+02:00

fin : 2026-09-05T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T11:30:00+02:00_2026-09-04T20:00:00+02:00;2026-09-05T11:30:00+02:00_2026-09-05T20:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/vente-au-kilo-solidaire/



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