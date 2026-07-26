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Karaoké immersif Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

jeudi 3 septembre 2026 · Communale Saint-Ouen · Saint-Ouen-sur-Seine

Karaoké immersif Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Lieu
Communale Saint-Ouen
Adresse
10 bis Rue de l'Hippodrome
Ville
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Département
Paris

Que tu sois fan des grands classiques musicaux, ou plutôt dénicheur de pépites chez ton meilleur disquaire… tous ces sons ont un point commun : celui de pouvoir t’ambiancer lors des karaokés immersif de Communale Saint-Ouen.

2h30 de tes sons préférés, 3 micros à disposition, dans un club avec vidéo et son projetés de manière immersive. C’est le moment de vivre ton moment de gloire tant attendu (ou pas…).
Le jeudi 03 septembre 2026
de 20h30 à 23h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-03T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-04T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-03T20:30:00+02:00_2026-09-03T23:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome  93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/karaoke-immersif/


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