Goûter Philo Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Charlotte Cousin, journaliste et intervenante jeune public, anime au cœur de la halle des goûters-philo tous les mercredis de 15h30 à 16h30.

Le rendez-vous idéal pour apprendre à débattre et à réfléchir ensemble car il n’y a pas de « bonne » ou de « mauvaise » réponse, mais des idées qui se partagent, se répondent, se questionnent !

Vous nous amenez vos Aristote en herbe ? On a des gâteaux gourmands et faits maison pour les convaincre !

Conditions : les enfants doivent avoir entre 6 et 10 ans pour participer.

Pour en savoir plus :

https://www.instagram.com/reels/DJCTd1aMfNd/

À quoi reconnaît-on un ami ? Sommes-nous libres ? Qu’est ce qui nous fait peur ? C’est quoi l’amour ? Tant de questions que vos petites lumières d’enfants adorent vous poser au quotidien de manière inopinée et face auxquelles vous ne savez pas toujours quoi répondre. Pour vous aider on a ce qu’il faut.

Du mercredi 02 septembre 2026 au mercredi 30 décembre 2026 :

mercredi

de 15h30 à 16h30

payant

dès 5€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-02T18:30:00+02:00

fin : 2026-12-30T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-02T15:30:00+02:00_2026-09-02T16:30:00+02:00;2026-09-09T15:30:00+02:00_2026-09-09T16:30:00+02:00;2026-09-16T15:30:00+02:00_2026-09-16T16:30:00+02:00;2026-09-23T15:30:00+02:00_2026-09-23T16:30:00+02:00;2026-09-30T15:30:00+02:00_2026-09-30T16:30:00+02:00;2026-10-07T15:30:00+02:00_2026-10-07T16:30:00+02:00;2026-10-14T15:30:00+02:00_2026-10-14T16:30:00+02:00;2026-10-21T15:30:00+02:00_2026-10-21T16:30:00+02:00;2026-10-28T15:30:00+02:00_2026-10-28T16:30:00+02:00;2026-11-04T15:30:00+02:00_2026-11-04T16:30:00+02:00;2026-11-11T15:30:00+02:00_2026-11-11T16:30:00+02:00;2026-11-18T15:30:00+02:00_2026-11-18T16:30:00+02:00;2026-11-25T15:30:00+02:00_2026-11-25T16:30:00+02:00;2026-12-02T15:30:00+02:00_2026-12-02T16:30:00+02:00;2026-12-09T15:30:00+02:00_2026-12-09T16:30:00+02:00;2026-12-16T15:30:00+02:00_2026-12-16T16:30:00+02:00;2026-12-23T15:30:00+02:00_2026-12-23T16:30:00+02:00;2026-12-30T15:30:00+02:00_2026-12-30T16:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/gouter-philo/



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