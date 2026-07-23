Vélotour Paris Nord Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

LE VÉLOTOUR DÉBARQUE CHEZ NOUS : PÉDALE LÀ OÙ TU N’AURAIS JAMAIS CRU POUVOIR LE FAIRE !

Tu as déjà rêvé de traverser ton lieu de vie préféré sans même descendre de ton vélo ? C’est le défi fou lancé par le Vélotour. Pour cette nouvelle édition, cette balade insolite et ultra-conviviale s’invite au cœur de la halle pour une étape qui s’annonce mémorable.

Le concept ? Une déambulation cycliste unique en son genre, ouverte à tous, où le chronomètre n’existe pas. Ici, le seul mot d’ordre est le sourire ! Que tu viennes en famille avec les enfants, entre potes pour le fun ou avec tes collègues pour renforcer l’esprit d’équipe, l’objectif est simple : redécouvrir la ville et ses recoins cachés sous un angle totalement inédit. Monuments historiques, enceintes sportives, usines, scènes musicales… et donc tes comptoirs gourmands préférés !

AU PROGRAMME

Le week-end de l’événement, la halle devient ton point de ralliement avec le retrait des packs participants. Le dimanche, les départs s’échelonneront toute la matinée pour une boucle d’exploration de plusieurs heures à travers les lieux les plus insolites des environs.

Le peloton aura le privilège de rouler directement dans nos espaces emblématiques : de grand’place au club, en passant par extra bal, prépare-toi à une immersion totale au milieu des stands et de l’architecture industrielle. Une fois la balade terminée, retour au village pour profiter des animations, de la musique, et bien sûr, de quoi reprendre des forces auprès de nos corners food.

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Rouler à vélo au milieu des comptoirs et de la musique ? Défi accepté. Le Vélotour s’empare de la halle pour la balade la plus cool et insolite de l’été ! Gonfle tes pneus, ajuste ton casque et viens vivre une expérience cycliste totalement décalée avec nous !

Le dimanche 30 août 2026

de 09h30 à 14h30

payant

dès 7€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T12:30:00+02:00

fin : 2026-08-30T17:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-30T09:30:00+02:00_2026-08-30T14:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/velotour-paris-nord/



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