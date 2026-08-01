Cours de yoga avec OLY BE Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

YOGA, PILATES & FITNESS : SUIS TON FLOW, ICI À COMMUNALE À SAINT-OUEN !

Transforme ton corps et ton esprit avec des cours accessibles à tous, guidés par nos profs experts. Que tu veuilles tout donner sur ton tapis directement ici dans notre espace ou pratiquer depuis chez toi, on a tout ce qu’il te faut pour te faire du bien.

La communauté de yoga numéro 1 en France, OLY Be, vous invite à rejoindre leur cours deux fois par semaine. Réserve ta place via l’application OLY Be et viens passer un moment de calme et de sérénité dans notre espace « Pour Parler ». Attention, les yogis se battent (en restant zen) pour avoir de la place ! On se voit sur le tapis !

Du mardi 25 août 2026 au dimanche 28 février 2027 :

dimanche

de 10h30 à 11h30

mardi

de 19h30 à 20h30

payant

dès 13€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-25T22:30:00+02:00

fin : 2027-02-28T12:30:00+01:00

Date(s) : 2026-08-25T19:30:00+02:00_2026-08-25T20:30:00+02:00;2026-08-30T10:30:00+02:00_2026-08-30T11:30:00+02:00;2026-09-01T19:30:00+02:00_2026-09-01T20:30:00+02:00;2026-09-06T10:30:00+02:00_2026-09-06T11:30:00+02:00;2026-09-08T19:30:00+02:00_2026-09-08T20:30:00+02:00;2026-09-13T10:30:00+02:00_2026-09-13T11:30:00+02:00;2026-09-15T19:30:00+02:00_2026-09-15T20:30:00+02:00;2026-09-20T10:30:00+02:00_2026-09-20T11:30:00+02:00;2026-09-22T19:30:00+02:00_2026-09-22T20:30:00+02:00;2026-09-27T10:30:00+02:00_2026-09-27T11:30:00+02:00;2026-09-29T19:30:00+02:00_2026-09-29T20:30:00+02:00;2026-10-04T10:30:00+02:00_2026-10-04T11:30:00+02:00;2026-10-06T19:30:00+02:00_2026-10-06T20:30:00+02:00;2026-10-11T10:30:00+02:00_2026-10-11T11:30:00+02:00;2026-10-13T19:30:00+02:00_2026-10-13T20:30:00+02:00;2026-10-18T10:30:00+02:00_2026-10-18T11:30:00+02:00;2026-10-20T19:30:00+02:00_2026-10-20T20:30:00+02:00;2026-10-25T10:30:00+02:00_2026-10-25T11:30:00+02:00;2026-10-27T19:30:00+02:00_2026-10-27T20:30:00+02:00;2026-11-01T10:30:00+02:00_2026-11-01T11:30:00+02:00;2026-11-03T19:30:00+02:00_2026-11-03T20:30:00+02:00;2026-11-08T10:30:00+02:00_2026-11-08T11:30:00+02:00;2026-11-10T19:30:00+02:00_2026-11-10T20:30:00+02:00;2026-11-15T10:30:00+02:00_2026-11-15T11:30:00+02:00;2026-11-17T19:30:00+02:00_2026-11-17T20:30:00+02:00;2026-11-22T10:30:00+02:00_2026-11-22T11:30:00+02:00;2026-11-24T19:30:00+02:00_2026-11-24T20:30:00+02:00;2026-11-29T10:30:00+02:00_2026-11-29T11:30:00+02:00;2026-12-01T19:30:00+02:00_2026-12-01T20:30:00+02:00;2026-12-06T10:30:00+02:00_2026-12-06T11:30:00+02:00;2026-12-08T19:30:00+02:00_2026-12-08T20:30:00+02:00;2026-12-13T10:30:00+02:00_2026-12-13T11:30:00+02:00;2026-12-15T19:30:00+02:00_2026-12-15T20:30:00+02:00;2026-12-20T10:30:00+02:00_2026-12-20T11:30:00+02:00;2026-12-22T19:30:00+02:00_2026-12-22T20:30:00+02:00;2026-12-27T10:30:00+02:00_2026-12-27T11:30:00+02:00;2026-12-29T19:30:00+02:00_2026-12-29T20:30:00+02:00;2027-01-03T10:30:00+02:00_2027-01-03T11:30:00+02:00;2027-01-05T19:30:00+02:00_2027-01-05T20:30:00+02:00;2027-01-10T10:30:00+02:00_2027-01-10T11:30:00+02:00;2027-01-12T19:30:00+02:00_2027-01-12T20:30:00+02:00;2027-01-17T10:30:00+02:00_2027-01-17T11:30:00+02:00;2027-01-19T19:30:00+02:00_2027-01-19T20:30:00+02:00;2027-01-24T10:30:00+02:00_2027-01-24T11:30:00+02:00;2027-01-26T19:30:00+02:00_2027-01-26T20:30:00+02:00;2027-01-31T10:30:00+02:00_2027-01-31T11:30:00+02:00;2027-02-02T19:30:00+02:00_2027-02-02T20:30:00+02:00;2027-02-07T10:30:00+02:00_2027-02-07T11:30:00+02:00;2027-02-09T19:30:00+02:00_2027-02-09T20:30:00+02:00;2027-02-14T10:30:00+02:00_2027-02-14T11:30:00+02:00;2027-02-16T19:30:00+02:00_2027-02-16T20:30:00+02:00;2027-02-21T10:30:00+02:00_2027-02-21T11:30:00+02:00;2027-02-23T19:30:00+02:00_2027-02-23T20:30:00+02:00;2027-02-28T10:30:00+02:00_2027-02-28T11:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/cours-de-yoga-par-oly-be/



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