Cardio Rave Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine
mercredi 2 septembre 2026 · Communale Saint-Ouen · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
Cardio Rave : Techno Fitness Session
19h30
extra bal
7,5€ la séance
Venez vivre une expérience physique entre le sport en salle et le clubbing. Les séances s’adresse à tous, la condition physique des participants a peu d’importance, les séances sont évolutives et adaptées à chacun et chacune. N’oubliez pas de venir avec des chaussures et une tenue de sport adaptées, une serviette (un tapis de sol en option), votre bouteille d’eau et surtout une envie de se défouler !
INFOS PRATIQUES
Accueil des participants 15 minutes avant le début de la séance.
Début de la séance à l’heure indiquée.
Durée de la séance, 1 heure.
Pour en découvrir un peu plus et ne rien louper sur Shanti, rendez vous sur leur site internet & leur page Instagram !
Viens vivre une expérience physique et émotionnelle entre le sport en salle et le clubbing.
Le mercredi 02 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
15€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-02T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-02T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-02T19:30:00+02:00_2026-09-02T20:30:00+02:00
Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/cardio-rave-avec-shanti-sc-93/
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