Cardio Rave Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Cardio Rave : Techno Fitness Session

19h30

extra bal

7,5€ la séance

Venez vivre une expérience physique entre le sport en salle et le clubbing. Les séances s’adresse à tous, la condition physique des participants a peu d’importance, les séances sont évolutives et adaptées à chacun et chacune. N’oubliez pas de venir avec des chaussures et une tenue de sport adaptées, une serviette (un tapis de sol en option), votre bouteille d’eau et surtout une envie de se défouler !

INFOS PRATIQUES

Accueil des participants 15 minutes avant le début de la séance.

Début de la séance à l’heure indiquée.

Durée de la séance, 1 heure.

Pour en découvrir un peu plus et ne rien louper sur Shanti, rendez vous sur leur site internet & leur page Instagram !

Viens vivre une expérience physique et émotionnelle entre le sport en salle et le clubbing.

Le mercredi 02 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

15€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-02T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-02T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-02T19:30:00+02:00_2026-09-02T20:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/cardio-rave-avec-shanti-sc-93/



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