Informations pratiques

Cérences

Bain de nature

Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Vivez une expérience insolite au coeur du bocage cérençais. Une immersion en pleine nature pour se reconnecter au vivant. Des activités pour explorer la nature avec tous ses sens, en portant une attention particulière à soi, aux autres et au milieu traversé dès 12 ans.

Je vous donne le lieu exact du rdv, à Cérences, lors de votre inscription. Contactez-moi si vous souhaitez plus d’informations !

à bientôt, Morgane. .

Cérences 50510 Manche Normandie +33 6 43 51 27 85 lafabriqueajardins@gmail.com

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English : Bain de nature

L’événement Bain de nature Cérences a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Granville Terre et Mer