Bain de nature Cérences
vendredi 10 juillet 2026 · Cérences
Informations pratiques
Cérences
Bain de nature
Cérences Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Vivez une expérience insolite au coeur du bocage cérençais. Une immersion en pleine nature pour se reconnecter au vivant. Des activités pour explorer la nature avec tous ses sens, en portant une attention particulière à soi, aux autres et au milieu traversé dès 12 ans.
Je vous donne le lieu exact du rdv, à Cérences, lors de votre inscription. Contactez-moi si vous souhaitez plus d’informations !
à bientôt, Morgane. .
Cérences 50510 Manche Normandie +33 6 43 51 27 85 lafabriqueajardins@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bain de nature
L’événement Bain de nature Cérences a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Cérences (Manche)
- Balade estivale Randonnée gourmande Cérences 28 juillet 2026
- Bain de nature Cérences 28 juillet 2026
- Bain de nature Cérences 11 août 2026
- Balade estivale A la découverte du patrimoine Cérences 11 août 2026
- Vie paysanne dans le bocage PARKING DU LAVOIR Cérences 14 août 2026