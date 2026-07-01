Bain de nature Cérences
vendredi 17 juillet 2026 · Cérences
Informations pratiques
Cérences
Bain de nature
Cérences Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Vivez une expérience insolite au coeur du bocage cérençais. Une immersion en pleine nature pour se reconnecter au vivant , des activités pour explorer la nature avec tous ses sens, en portant une attention particulière à soi, aux autres et au milieu naturel traversé dès12 ans.
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A bientôt, Morgane. .
Cérences 50510 Manche Normandie +33 6 43 51 27 85 lafabriqueajardins@gmail.com
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English : Bain de nature
L’événement Bain de nature Cérences a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Granville Terre et Mer
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