Bakana, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Informations pratiques

Bakana Dimanche 20 septembre, 17h00 Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00

Bakana

Compagnie Das Arnak

Parc du château de Champs-sur-Marne

Le dimanche 20 septembre 2026

A 17h

Un spectacle de danse, et mât chinois bien tiré par les cheveux.

Bakana c’est du cirque d’extérieur et pour tout le monde ! À l’aide de leur grand chignon, trois artistes se soulèvent, se tirent, s’élèvent, se soutiennent, se mettent des bâtons dans les roues et de l’huile dans les rouages. Elles prennent et se laissent la place, cherchent leur équilibre, toutes ensembles, interdépendantes – interconnectées – interspatiales. Sur une musique bien rockn’roll, elles défient avec humour leurs limites.. et les nôtres. Humaines, créatures, drôles de bestioles, de quelle espèce sont-elles ? Bakana, c’est une chimère hybride, une bête à trois têtes franco-danoise-mexicaine !

Autrices : Claire Auzanneau, Cathrine Nielsen, Frida Ocampo

Interprètes : Claire Auzanneau, Olga David-Rigot et Florencia Merello ou Frida Ocampo

Gratuit.

Tout public

À partir de 6 ans

Durée : 40 min

Ce spectacle vous est proposé, en partenariat avec la Ferme du Buisson, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Un spectacle de danse, et mât chinois bien tiré par les cheveux.

© Fun fatale