Bal à Beuzeville Halle aux blés Beuzeville

Informations pratiques

Beuzeville

Bal à Beuzeville

Halle aux blés 1 Rue Louis Pasteur Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 14:00:00

fin : 2026-11-09 18:00:00

Date(s) :

2026-09-14 2026-10-12 2026-11-09 2026-12-07

Bal à Beuzeville.

Nous danserons toutes les danses sur une parquet avec orchestre.

1 lundi par mois de 14h à 18h. Ouverture des portes à 13h30.

À la Halle aux blés, 1 rue Pasteur à Beuzeville.

Droit d’entrée 13€, cocktail de bienvenue offert.

Réservation recommandée.

Lundi 14 septembre Label Danse.

lundi 12 octobre Cocktail Passion

Lundi 9 novembre Pascal Desmet

Lundi 7 décembre Emmanuel Rolland. .

Halle aux blés 1 Rue Louis Pasteur Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 29 73 22 29

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English : Bal à Beuzeville

L’événement Bal à Beuzeville Beuzeville a été mis à jour le 2026-08-19 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville