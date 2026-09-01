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Bal à Beuzeville Halle aux blés Beuzeville

lundi 14 septembre 2026 · Halle aux blés · Beuzeville

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Halle aux blés
Adresse
1 Rue Louis Pasteur
Ville
27210 Beuzeville
Département
Eure
Tarif

Beuzeville

Bal à Beuzeville

Halle aux blés 1 Rue Louis Pasteur Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 14:00:00
fin : 2026-11-09 18:00:00

Date(s) :
2026-09-14 2026-10-12 2026-11-09 2026-12-07

Bal à Beuzeville.
Nous danserons toutes les danses sur une parquet avec orchestre.
1 lundi par mois de 14h à 18h. Ouverture des portes à 13h30.

À la Halle aux blés, 1 rue Pasteur à Beuzeville.

Droit d’entrée 13€, cocktail de bienvenue offert.
Réservation recommandée.

Lundi 14 septembre Label Danse.
lundi 12 octobre Cocktail Passion
Lundi 9 novembre Pascal Desmet
Lundi 7 décembre Emmanuel Rolland.   .

Halle aux blés 1 Rue Louis Pasteur Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 29 73 22 29 

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English : Bal à Beuzeville

L’événement Bal à Beuzeville Beuzeville a été mis à jour le 2026-08-19 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville

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