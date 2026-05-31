Bal annuel, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
Bal annuel, Complexe Saint Exupéry, Draguignan vendredi 6 novembre 2026.
Bal annuel Vendredi 6 novembre, 18h00 Complexe Saint Exupéry Var
15 € pour les adhérents – 17 € pour les non adhérents
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T18:00:00+01:00 – 2026-11-06T23:59:00+01:00
Fin : 2026-11-06T18:00:00+01:00 – 2026-11-06T23:59:00+01:00
L’amicale des Corses et amis de la Corse de Draguignan vous attend nombreux pour son bal annuel, le 6 novembre 2026, au complexe St Exupéry de 19h à minuit. Assiettes de charcuterie, boissons corses.
En présence d’un DJ.
Les profits seront réservées au profit du téléthon.
Tarifs : 15 € pour les adhérents – 17 € pour les non adhérents
Plus d’information : Dacebook Amicale des corses de Draguignan
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Bal annuel organisé par l’amicale des Corses
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