Bal Arrangé : 7e édition Bassin de la Villette PARIS

La compagnie La Halte Garderie et Johan Amselem présentent la 7e édition du Bal Arrangé, un événement artistique, inclusif et participatif devenu un rendez-vous incontournable de l’été parisien, inaugurant Paris Plages 2026 et dans le cadre du dispositif L’Art d’être ensemble.

Depuis 2019, le Bal Arrangé rassemble des centaines de participant·es autour d’un même mouvement : danser ensemble, se rencontrer et faire tomber les barrières.

Pensé comme un espace de partage et de célébration collective, le projet mêle danse contemporaine, hip-hop, performances artistiques et DJ set dans une ambiance festive, inclusive et accessible à toutes et tous.

En amont du bal, une vingtaine d’ateliers gratuits sont proposés dans tout Paris, au sein de structures médico-sociales, lieux culturels et espaces publics. Ces ateliers permettent aux participant·es de devenir des “complices du bal” : apprendre à guider les autres, prendre confiance et entraîner le public dans la danse le jour de l’événement.

Le Bal Arrangé s’adresse à tous les publics, débutant·es comme confirmé·es, personnes valides ou en situation de handicap, familles, groupes, habitant·es et curieux·ses.

Au programme du samedi 4 juillet 2026 :

• Bal participatif guidé de 16h à 18h

• DJ sets de 15h à 16h et de 18h à 19h

• Performances et surprises artistiques tout au long de l’événement

Événement gratuit, en plein air, inclusif et accessible.

Pour recevoir le programme des ateliers préparatoires et vous y inscrire, écrivez-nous à : communication@lahaltegarderie.com

Avec le soutien financier de la Ville de Paris. Avec le soutien des Mairies de Paris 19e et Paris 20e.

La Cie La Halte Garderie – Association AD’RÊV est soutenue par la Région Île-de-France dans le cadre de la Permanence Artistique et Culturelle.

Le Bal Arrangé est un grand bal chorégraphié, inclusif et participatif réunissant personnes en situation de handicap ou non autour d’une expérience festive, humaine et accessible à tous.

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 19h00

gratuit

Inscrivez-vous aux ateliers préparatoires gratuits et entrez dans la danse avant le grand bal !

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00

Bassin de la Villette 37 Quai de Seine 75019 Paris PARIS

communication@lahaltegarderie.com https://www.facebook.com/CieLHG?locale=fr_FR https://www.facebook.com/CieLHG?locale=fr_FR



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