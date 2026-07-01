Bal avec les étudiants du département de musiques traditionnelles, Centre occitan des musiques et danses traditionnelles, Toulouse
dimanche 20 septembre 2026 · Centre occitan des musiques et danses traditionnelles · Toulouse
Informations pratiques
Bal avec les étudiants du département de musiques traditionnelles Dimanche 20 septembre, 16h00 Centre occitan des musiques et danses traditionnelles Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Les étudiants du département de musiques traditionnelles du CRR/COMDT animeront un bal sur le parvis du COMDT.
Centre occitan des musiques et danses traditionnelles 5 rue du pont de Tounis, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 51 28 38 http://www.comdt.org Le Centre occitan des musiques et danses traditionnelles est un centre de ressources dédié à la culture occitane de tradition orale, spécifiquement dans les domaines de la musique et de la danse. Sa mission principale consiste à préserver, promouvoir et transmettre ce patrimoine à travers des activités d’enseignement, de diffusion, d’éducation artistique et culturelle, de lutherie et de documentation.
En tant que pôle régional, le COMDT soutient et structure des projets en Midi-Pyrénées. En s’appuyant sur ses missions fondamentales, il encourage les échanges et les collaborations avec d’autres traditions musicales ainsi qu’avec la musique ancienne. Métro Carmes ou Esquirol. Vélo station : n°26 Dalbade / De Gorsse. Arrêt de bus Quai de Tounis (ligne 38). Tramway Palais de justice.
Les étudiants du département de musiques traditionnelles du CRR/COMDT animeront un bal sur le parvis du COMDT de 19h à 17h.
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