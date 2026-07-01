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Bal avec les étudiants du département de musiques traditionnelles, Centre occitan des musiques et danses traditionnelles, Toulouse

dimanche 20 septembre 2026 · Centre occitan des musiques et danses traditionnelles · Toulouse

Bal avec les étudiants du département de musiques traditionnelles, Centre occitan des musiques et danses traditionnelles, Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre occitan des musiques et danses traditionnelles
Adresse
5 rue du pont de Tounis, 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit.

Bal avec les étudiants du département de musiques traditionnelles Dimanche 20 septembre, 16h00 Centre occitan des musiques et danses traditionnelles Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les étudiants du département de musiques traditionnelles du CRR/COMDT animeront un bal sur le parvis du COMDT.

Centre occitan des musiques et danses traditionnelles 5 rue du pont de Tounis, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 51 28 38 http://www.comdt.org Le Centre occitan des musiques et danses traditionnelles est un centre de ressources dédié à la culture occitane de tradition orale, spécifiquement dans les domaines de la musique et de la danse. Sa mission principale consiste à préserver, promouvoir et transmettre ce patrimoine à travers des activités d’enseignement, de diffusion, d’éducation artistique et culturelle, de lutherie et de documentation.

En tant que pôle régional, le COMDT soutient et structure des projets en Midi-Pyrénées. En s’appuyant sur ses missions fondamentales, il encourage les échanges et les collaborations avec d’autres traditions musicales ainsi qu’avec la musique ancienne. Métro Carmes ou Esquirol. Vélo station : n°26 Dalbade / De Gorsse. Arrêt de bus Quai de Tounis (ligne 38). Tramway Palais de justice.
Les étudiants du département de musiques traditionnelles du CRR/COMDT animeront un bal sur le parvis du COMDT de 19h à 17h.

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